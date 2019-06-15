خصلة شعر بيتهوفن للبيع

عرضت دار “سوذبي” للمزادات العلنية في العاصمة البريطانية لندن خصلة من شعر الموسيقار “لودفيج فان بيتهوفن”.

وأشار مدير الكتب والمخطوطات في الدار “سيمون ماجوير” في تصريحات لرويترز إلى عرض الخصلة للبيع عشية افتتاح المزاد وهي العملية الثانية من نوعها وتخص خصلة قصها “بيتهوفن” بنفسه.

وأضاف أن قصة هذه الخصلة تتمثل في طلب عازف البيانو النمساوي “أنطون هالم” الذي عمل مع “بيتهوفن” من الأخير خصلة من شعره ليعطيها لزوجته إلا أن خادم الموسيقار الشهير أعطاه خصلة شعر ماعز بحسب القصة ليعود له غاضبا ويقص خصلة من شعره أمامه ويعطيها له.

هذا وباعت الدار خصلات شعر لمشاهير آخرين منهم “لورد نلسون” و”شوبان” و”موزارت” لتتميز خصلة “بيتهوفن” عن سابقيها بحجمها الكبير نسبيا.

وتتراوح في العادة أسعار بيع خصلات شعر المشاهير بين 12 و15 ألف جنيه إسترليني في ظل توقعات بحصول خصلة “بيتهوفن” على سعر أعلى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية