بنتلي تُفكر في اكتساح أسواق العالم بسيارة فارهة للأثرياء!

قررت شركة بنتلي إطلاق سيارة جديدة، تأمل من خلالها اكتساح السوق العالمية للسيارات الفارهة.

ويميز هذا السيارة هيكلها الأنيق المزود بواجهة أمامية عريضة تعكس روح سيارات بنتلي من خلال زوجين من المصابيح الأمامية مستديرة الشكل، والشبك العريض للواجهة الأمامية.

كما يبلغ طول هيكل هذه السيارة 5 أمتار و 30 سنتيمتراً، وقمرتها الداخلية أتت بمقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب، مكسوة بأفخم أنواع الجلود، زودت بواجهة قيادة يتداخل فيها الخشب الفاخر مع الجلد الأنيق، وثبتت عليها شاشتان، واحدة دوارة في المنتصف، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

هذا وستطرح هذه المركبة التي يبلغ وزنها 2.4 طن بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعجلات بمقاس 22 إنش، ومحرك بـ8 أسطوانات، وعزم 550 حصاناً، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 333 كلم/ساعة.

ويُفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق أواخر العام الجاري، وأن تطلق منها نسخة بمحرك هجين بعزم 450 حصاناً.

