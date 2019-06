ميزات ثورية تدخل تطبيق غوغل الخاص بالخرائط

أكدت شركة غوغل أنها تسعى لإضافة بعض الميزات إلى تطبيقها الخاص بالخرائط، ستساهم في إنقاذ أرواح السائقين والمسافرين على الطرقات.

ومن أهم الميزات التي ستظهر في هذا التطبيق هي ميزة تبين الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق التي تسير عليها المركبة، والتي ستنبه السائق إلى وجود تجمعات سكنية أو منعطفات خطرة أيضاً.

هذا ستساعد التحديثات الجديدة المستخدم من تحديد أماكن رادارات السرعة على الطرقات، وتنبيه الآخرين لوجودها، والإبلاغ عن أماكن الكاميرات التي وضعت حديثا على تلك الطرق.

كما سيكون بإمكان المستخدم أيضا الإبلاغ عن أماكن وقوع حوادث السير، أو أماكن الازدحام على الطرقات، وطلب النجدة في الحالات الطارئة عن طريق برنامج الخرائط الخاص بغوغل.

يُذكر أن التحديثات الجديدة من غوغل ستدعم العامل على الحواسب، والأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظامي أي أو أس وأندرويد، والأهم أنها ستعطي تنبيهات صوتية للسائق بالسرعة المسموح بها على كل طريق، كي لا يتشتت انتباهه بالنظر إلى الشاشة أثناء القيادة.

