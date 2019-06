الاعتداء بسلاح أبيض على مواطنة ألمانية في المغرب

أكدت مواقع إخبارية مغربية الجمعة أن الشرطة المغربية في مدينة طنجة استنفرت لاعتقال مشتبه به إثر حادث طعن مواطنة ألمانية.

حيث بدأت الشرطة القضائية في مدينة طنجة بحثاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل توقيف شخص اعتدى جسدياً بواسطة سلاح أبيض على مواطنة ألمانية تناهز من العمر حوالي خمسين سنة.

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن بأنه وبحسب المعلومات الأولية للبحث بالإضافة إلى إفادات أحد الشهود في مسرح الجريمة، فإن المتورط في هذا الاعتداء يشتبه في كونه على معرفة سابقة بالضحية.

كما أضافت المديرية أن المشتبه به كان يمكث رفقة أحد معارفه مع الضحية في شقة واحدة لمدة ناهزت شهراً تقريباً، قبل أن يدخل معها في عراك بالطريق العام، ويحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية، ويعرضها لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض.

هذا وأكدت في بياناها أن الأبحاث والتحريات المكثفة تتواصل لتوقيف المتورط في القضية، والكشف عن خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، مشيرةً إلى أن المواطنة الألمانية تتمتع بالرعاية الطبية في المستشفى وتتلقى العلاجات الضرورية.

