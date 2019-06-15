الصحة تستنكر قصف قوات حفتر لمستشفى القلب والأحياء المدنية بتاجوراء

استنكر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، السبت، القصف الذي تعرضت له بلدية تاجوراء وتسبب بإصابة 9 من سكانها المدنيين منهم امرأتان وطفل.

وأكد أونيس أن تعريض المدنيين والمستشفيات للخطر جريمة أخلاقية تنتهك جميع القوانين والأعراف المحلية والدولية، مشيرا إلى أن مستشفى القلب بتاجوراء لحقته أضرار مادية وساد الهلع بين المرضى جراء قصف الأحياء القريبة منه.

يذكر أن قوات حفتر قصفت، السبت، بلدية تاجوراء فأصابت الأحياء المدنية المجاورة لمستشفى القلب، مما نتج عنه إصابه 9 مدنيين وتضرر المنازل والمشفى.

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