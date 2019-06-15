لحظات مرعبة لـ”انهيار جسر”.. وسقوط سيارات. شاهد

بثت وسائل إعلام صينية رسمية مشاهد مروعة حبست أنفاس المشاهدين الصينيين، الذين سرعان ما أعادوا نشر المشاهد عبر مقطع فيديو حظي بملايين المشاهدات داخل وخارج الصين، إذ يُظْهِر مقطع الفيديو جسرا في مقاطع هيواين وهو ينهار في غضون لحظات قليلة، فيما أظهرت مشاهد نهارية ملتقطة للجسر في اليوم التالي بعض السيارات التي طفت فوق النهر الذي يمر فوقه الجسر المنهار، وسط دعوات شعبية لمحاسبة الشركة المُنفّذة للجسر.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن الجسر لم يتعرض لانهيار كامل بل مقطع طويل منه، وأن عدد السيارات التي سقطت من عليه لحظة الانهيار لم تزد عن خمس سيارات، وأن عدد قتلى الانهيار لا يزيد عن اثنين، مع بعض الإصابات، فيما قالت وسائل الإعلام إن الجسر بني عام 1972، وكان يفترض أن تجري له سلسلة من الترميمات بعد أربعة عقود من بنائه، فيما لا يزال مقطع الفيديو يجري تداوله بكثافة لافتة داخل الصين باعتباره كارثة وطنية، خصوصا أن هذا النوع من حوادث الجسور يعتبر من النادر حصوله. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

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