موفد المؤقتة إلى غات: الحكومة قدمت المساعدات وتمت السيطرة على النزوح والمياه

أخبار ليبيا24- خاص

قال موفد الحكومة الليبية المؤقتة إلى غات محمود مجبر لـ”أخبارليبيا24″ إن الحكومة قدمت عدد من المساعدات لسكان غات المتضررين من الفيضانات الأخيرة، موضحا أنه تمت السيطرة على النزوح والمياه.

وبخصوص عدم وصول المساعدات لبعض النازحين أوضح مجبر أن الحكومة الليبية المؤقتة بدأت في توزيع المساعدات مجددا بالتعاون مع اللجنة التسييرية لبلدية غات ولجنة الأزمة وجمعية الهلال الأحمر والكشافة.

وأكد موفد الحكومة المؤقتة عودة الاتصالات لبلدية غات بعد إصلاح الخط المقطوع بمساعدة الفنيين بشركة الاتصالات، موضحًا أن مشكلة سوء التوزيع بسبب توزيع المنظمات غير الحكومية بدون التنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة وهو ما تسبب في عشوائية العمل الذي ظهر على شكل قصور في وصول المساعدات لبعض الأُسر النازحة.

يذكر أن منطقة غات وماحولها تعرضت لفيضانات أغرقت المدينة منذ أول ايام عيد الفطر وهي الأكبر منذ أكثر من ستين عاما.

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