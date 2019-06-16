إزالة آثار الحروق…علاجات من الطب والطبيعة

أولاً: إزالة آثار الحروق بالطرق الطبيعية

هناك مجموعة من الوصفات والمواد الطبيعية التي قد تساعد على

تحسين مظهر الحروق أو حتى إزالة آثار الحروق بالكامل، لا سيما إذا كانت الندوب ناتجة

عن حروق من الدرجة الأولى أو الثانية، وهذه أهم الطرق:

1- خلاصة البصل

لا ننصحك بالقيام بعصر بصلة وتطبيق العصير الناتج على الحرق

مباشرة، ولكن وبناء على بعض الدراسات التي بحثت فعالية خلاصة البصل في إزالة آثار الحروق،

فقد خلص الأطباء إلى أن بعض المراهم الخاصة التي يدخل البصل في تكوينها قد تكون فعالة

عند استعمالها بشكل منتظم.

2- الزيوت العطرية

هناك أنواع معينة من الزيوت العطرية المركزة التي قد تساعد

وبشكل كبير على إزالة آثار الحروق، خاصة زيت شجرة الشاي، فهذا الزيت وصفة معروفة تساعد

على التخلص من الندوب، سواء ندوب حب الشباب أو ندوب الحروق.

وتستطيع استخدام زيت شجرة الشاي عبر مزج بضعة نقاط منه مع

زيت جوز الهند وفركه على منطقة الندبة مرتين يومياً.

كما أن زيت ذهب الشمس مفيد جداً ويتميز بقدرته على تخفيف

الندوب، وهو أحد أنواع الزيوت العطرية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة التالفة.

3- زيت جوز الهند وزبدة الشيا

رغم الجدل الطبي حول مدى فائدتها، إلا أن البعض يرجحون أن

للزيوت وأنواع الزبدة الطبيعية (مثل زيت جوز الهند وزبدة الشيا) قدرة على منع تكون

الندوب من الأصل، أو إزالة اثار الحروق عند استعمالها عليها موضعياً وبانتظام.

ويعود السبب في ذلك إلى غنى زيت جوز الهند وزبدة الشيا بأحماض

أوميغا 3 المفيدة للجسم وللبشرة.

4- جل الصبار

من المعروف عن جل الألوفيرا (جل الصبار) قدرته على علاج العديد

من الحالات والأمراض الجلدية المختلفة كما أن له قدرات علاجية تسرع في شفاء الجروح

والحروق وتقلل من أي تهيج حاصل في الجلد.

وقد يساعد جل الصبار على إزالة اثار الحروق بسبب ما يتمتع

به من خصائص تعمل على تجديد خلايا البشرة وتسريع عملية شفاء واختفاء الندوب.

5- زيت طائر الإيمو

يستخلص زيت الإيمو من الدهون الموجودة في ظهر هذا الطائر

الأسترالي الأصل، وهو زيت غني بأحماض أوميغا التي تساعد على تعزيز نضارة البشرة وتجديد

خلاياها.

وبسبب قدرة زيت الإيمو على اختراق البشرة، فإنه قد يساعد

بشكل كبير على علاج الندوب وإزالة اثار الحروق.

6- خل التفاح

يعتبر خل التفاح أحد المركبات الطبيعية المعروفة بقدرتها

على علاج حب الشباب وندوب حب الشباب، خاصة مع قدرة خل التفاح على تخليص الجلد من الخلايا

الميتة.

وبسبب الخصائص المذكورة، قد يكون لخل التفاح قدرة على إزالة

آثار الحروق، خاصة عند خلطه مع العسل ووضعه على الندبة لمدة 10 دقائق ثم غسله وتكرار

هذه الطريقة 2-3 مرات يومياً.

ثانياً: إزالة آثار الحروق بالطرق الطبية

1- شرائح جل السيليكون

يتوفر هذا النوع من الشرائح الرقيقة في الصيدليات عادة، وهو

ليس بحاجة لوصفة طبية، وهي عبارة عن شرائح لاصقة توضع فوق الحرق أو الجرح وتساعد على

تسريع الشفاء وتخفيف احمرار الندوب والتورم.

2- حقن الستيرويدات

تستعمل حقن الستيرويدات عادة لعلاج ندوب الحروق من نوع الجدرة،

والتي تبدو مرتفعة عن سطح الجلد وسميكة، وتعمل هذه الحقن على تقليص وتذويب نسيج الندبة

عند حقنها فيها.

3- العلاج بالليزر

هناك أنواع خاصة من العلاج بالليزر تستعمل خصيصاً لإزالة

آثار الحروق والتخلص من الندوب الحديثة والقديمة، مثل الليزر الكربوني أو الليزر الذي

يعتمد على ضربات الأشعة المركزة.

وهذا النوع من العلاجات لا يناسب الجميع، وقد يحتاج الشخص

أكثر من جلسة لرؤية نتائج واضحة.

4- خيارات جراحية

وهناك خيارات أخرى كذلك تطرح للتخلص من آثار الحروق، خاصة

تلك التي تكون حادة أو تعيق الحركة، وهذه بعضها:

زراعة أو ترقيع الجلد.

ترميم الجلد على شكل حرف Z.

مد الأنسجة وتحفيز نموها لتمتد على منطقة الحرق وتغطيها.

كشط الجلد.

المصدر: موقع ويب طب

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