إذا كنت تحب السكر فقد تكون مدمنا!!

كشفت دراسة بجامعة بوردو الفرنسية أن إدمان السكر يتركز في أعمق جزء من الدماغ وهو نفس الجزء الذي تؤثر فيه المواد المخدرة.

وجاء في تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية في صفحتها الصحية حول هذه الدراسة أن الباحثين توصلوا إلى أن الإدمان على السكروز “سكر الطعام” يصل إلى درجة أعلى من إدمان الكوكايين.

ورصد فريق البحث في الجامعة الذي يترأسه سيرج أحمد مجموعة من الفئران تم تخييرها بين مشروب حلو المذاق وجرعات مركزة من الكوكايين حيث تبين لهم أن 94 فأرا من بين 100 فأر يفضلون السكر.

واعتبر الباحثون أن هذه القوة على الإدمان ترتقي لتصنيف السكر كـ”مخدر قوي”، إلا أن كبار مصنعي السكر نفوا صحة هذه الدراسة متحججين بأن ردود فعل واستجابات الفئران مخالفة للبشر

و بحسب أحمد – المشرف على فريق الأبحاث – فإن هذه الدراسة كشفت عن وجود متلازمة الإدمان على الأطعمة الغنية بالسكر ويعد الشخص مريضا إذا كان لديه اثنين على الأقل من 11 معيار إدمان محددة من قبل “دليل تشخيص الاضطرابات العقلية” والتي تلازمه لمدة سنة واحدة على الأقل.

فيما يقول كثير من الناس إنه من الصعب عليهم ترك السكر رغم معرفتهم بأضراره على الصحة، فإن الصحيفة قالت إن الإدمان عليه يزداد مع زيادة الوزن حيث أثبتت دراسة علمية أن 25% من البدينات مدمنات على السكر.

وبحسب تقرير الصحيفة الفرنسية فإن الإدمان على السكر يرتفع مع زيادة الوزن، حيث أوضحت دراسة حديثة أجريت على النساء البدينات أن 25% منهن مدمنات على السكر، في حين تعد المشكلة أكثر خطورة لدى الأطفال والمراهقين حيث من الصعب أن يعوا خطورة ذلك والذي من الممكن أن يكون مخدرا ذو آثار سلبية طويلة الأمد على صحتهم.

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