مستخدمي الإنترنت حول العالم يتجاوز نصف سكان الكوكب في 2018

وصل عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم 3.8 مليار شخص، خلال العام الماضي، متجاوزاً بذلك نصف سكان الكوكب.

حيث يُشكل هذا الرقم يُشكل ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة، مقارنة مع 2017.

كما شكل عدد المستخدمين في آسيا والمحيط الهادئ 53 في المئة، وفي أوروبا 15 في المئة، بينما في إفريقيا والشرق الأوسط 13 في المئة، و في أمريكا اللاتينية والكاريبي 10 في المئة، وأمريكا الشمالية 9 في المئة.

هذا واحتلت الصين المركز الأول في نسبة عدد المستخدمين، حيث بلغت فيها 21 في المئة، تلتها الهند بـ12 في المئة، والولايات المتحدة بـ8 في المئة.

وبلغت نسبة انتشار الإنترنت في العالم 51 في المئة، بعدما كانت 24 في المئة فقط، خلال 2009.

وشهدت أمريكا الشمالية انتشار الإنترنت بنسبة 89 في المئة، تلتها أوروبا بـ78 في المئة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي بـ62 في المئة، ثم آسيا والمحيط الهادئ بـ48 بالمئة، وإفريقيا والشرق الأوسط بـ32 في المئة.

