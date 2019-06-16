بفسان شفاف.. اللبنانية مايا دياب تُشعل إنستغرام

كشفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب عن صورة جديدة خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث ظهرت مايا بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية فستاناً لامعاً شفافاً كشف عن جسدها.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية فيما وجه البعض لها شتائم وأوصافاً نابية.

وظهرت مايا بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية فستاناً لامعاً شفافاً كشف عن جسدها.

هذا ونشرت أيضاً، مقطع فيديو، ترتدي فيه فستاناً مثيراً باللون الأسود، خلال رحلة لها بجزر الباهاما.

وظهرت دياب خلال خروجها من غرفة الفندق بأحد الممرات، وهي ترتدى الثوب الأسود المثير معلقة عليه:

“إطلالة ساحرة في جزر الباهاما”.

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