كرة القدم الاستعراضية الليبية تستعد للمنافسة في سال

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد لاعب منتخب ليبيا عبد المعز بريبش للمشاركة في منافسات كرة القدم الاستعراضية في إطار بطولة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى التي تحتضنها الرأس الأخضر هذه الأيام.

وستكون مشاركو بريبش، في منافسات كرة القدم الاستعراضية، على تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا.

و خاض لاعب منتخب ليبيا تدريباته على أرضية الملعب الذي ستقام عليه عروض كرة القدم الاستعراضية ضمن منافسات دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى بمدينة سال.

وكرة القدم الاستعراضية هي أداء مهارات شخصي مع الكرة والتلاعب بها في أجزاء الجسم وتتضمن أداء التكتكة المعروفة أيضاً بكيبي يوبي و الكيماري إضافة إلى بعض حركات الجمباز، وهذا الاستعراض شائع في العالم ويتقنه الكثير من الناس وتحتاج للكثير من التدريب و الكثير من الجهد.

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