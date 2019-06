شركة هواوي تتعافى من الجراح الأمريكية وتطرح هاتفاً بمواصفات متطورة

شرعت شركة هواوي بطرح هواتف هونور 20 التي تتميز بمواصفات متطورة وأسعار منافسة.

ومن أبرز ما يميز الهاتف الجديد هو الهيكل الأنيق المزود بشاشة عالية الدقة، بمقاس 6.2 بوصة، وماسح لبصمات الأصابع يتوضع على الحافة الجانبية اليمنى، والذي يعتبر واحداً من أسرع ماسحات البصمات المخصصة للهواتف في العالم.

هذا وجاء هذا الهاتف بمعالج Kirin 980 العالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وذاكرة داخلية قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ويُعتبر الشيء الأكثر جاذبية في هذا الجهاز الكاميرا الأساسية المزودة بـ4 عدسات، إحداها بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على التقاط أدق الصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، والتي تعتبر من أفضل الكاميرات الأمامية للهواتف.

