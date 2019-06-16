انسَ جهازك القديم.. واستعد لمستقبل اللاب توب الجديد

الشائع في عالم أجهزة اللاب توب أنه يأتي بشاشة واحدة وأسفل منها لوحة مفاتيح ميكانيكية، ثم حدث تطوير الفترة الأخيرة وأصبحت الشركات تمنح الشاشة ميزة العمل باللمس.

لكن شركة “أسوس” كشفت عن التصور المستقبلي لعالم اللاب توب وذلك بالكشف عن جهاز ZenBook Duo وZenBook Pro Duo وكلاهما يأتيان بشاشة أساسية وشاشة أخرى على نفس السطح مع لوحة المفاتيح.

وتقول “أسوس” إن الشاشة الثانية لزيادة الإنتاجية وسهولة التنقل بين التطبيقات وتعدد المهام، حيث النسخة العادية من اللاب توب تأتي بشاشة مقاس 14 انش وشاشة ثانوية مقاس 12.6 انش وكلتاهما بدقة FullHD.

كما يأتي اللاب توب بمعالج انتل Core-I7 من الجيل التاسع مع معالج رسومياتNvidia MX250 ورام حتى 16 غيغابايت وهارد من نوع SSD حتى 1 تيرابايت.

وتأتي النسخة برو من اللاب توب بشاشة اساسية مقاس 15.6 انش وشاشة ثانوية 14 انش وكلتهما بدقة 4K، ويأتي بخيارات من المعالج تصل حتى انتل core-i9 الجيل التاسع مع معالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2060 ورام حتى 32 غيغابايت و هارد من نوع SSD بسعة تصل الى 1 تيرا بايت.

ولا يبدو أن الشاشة الثانوية السفلية ستكون بديلةً للشاشة الرئيسية، حيث صممتها شركة أسوس لأداء العديد من المهام المحددة مثل عرض رموز التطبيقات واستخدامها بشكلٍ أسرع، أو لوحة رسم مصغرة، ولا تُعتبر بديلاً للوحة المفاتيح.

وتأتي الشاشةُ مع قلمٍ ضوئي يُمكن استخدامه في بعض المهام الفنية مثل التصميم على برامج الفوتوشوب والرسم.

وحاولت “أسوس” في فكرتها دمج فكرة اللاب توب مع جهاز آيباد برو من آبل والذي تستهدف بالآيباد فئة المصممين.

وزودت الشركة الجهاز بلوحة لمس قياسية على يمين لوحة المفاتيح تُستخدم بديلاً للفأرة وممكن تحويلها إلى لوحة أرقام من خلال بعض النقرات عليها.

واشتكى بعض المراجعين للاب توب المكان الذي اختارته أسوس على طرف الجهاز وليس في المنتصف كما اعتدنا لكن أسوس تؤكد أن المستخدم مع الوقت سوف يعتادُ على المكان الجديد.

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