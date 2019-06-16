هاتف بمواصفات جالكسي أس 10 بلس.. وبسعر مفاجئ

حين أعلنت شركة شاومي العام الماضي عن هاتف بوكوفون 1 أحدثت ضجةً كبيرة بسبب مواصفاته القوية وسعره المنخفض، الأمر الذي شجّع شاومي وعلامتها التجارية، شركة “ريدمي”، على إطلاق جيلٍ جديد من الهاتف.

وأعلنت “ريدمي” عن هاتف “K20 Pro” مع تصميمٍ عصريّ وكاميرا أمامية في نافذة منبثقة تخرج من سقف الهاتف للأعلى عند فتح تطبيق الكاميرا.

وجاء الهاتف بشاشة مقاسها 6.39 إنش من نوع Super AMOLED محمية بطبقة جوريلا جلاس 5 بدقة Full HD + وكثافة 403 بكسل تشغل مساحة 91% من مساحة الهاتف الكلية.

أما من الداخل الهاتف يعمل بنظام أندرويد (Pie) مع واجهة MIUI 10 من شاومي ويعمل بمعالج ثماني النواة سناب دراجون 855 الموجود بالهواتف الرائدة بسرعة تردد تصل حتى 2.84 جيجاهيرتز.

كما جاء بأربع خيارات من حيث الذاكرة العشوائية وذاكرة التخزين الداخلي الأولى برام 8 جيجابايت ونسخة ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت والثانية برام 8 غيغابايت ونسخة ذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت والخيار الثالث برام 6 غيغابايت ونسخة ذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت والخيار الرابع برام 6 غيغابايت ونسخة ذاكرة التخزين الداخلية 64 غيغابايت، وبالتالي لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.

ودعمت الشركة الهاتف بكاميرا ثلاثية العدسة الأولى بدقة 48 غيغابايت بفتحة عدسة 1.8 والثانية بدقة 8ميحابكسل تدعم التقريب البصري مرتين بفتحة عدسة 2.4 والثالثة بدقة 13 ميجابكسل بزاوية واسعة وبفتحة عدسة 2.4 ومزودة بفلاش مزدوج والكاميرا الأمامية لصور السيلفي بدقة 13 غيغابايت.

وتأتي بطارية الجهاز بسعة 4000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع، ويأتي بأسعار تبدأ من 1500 دينار ليبي حتى 1900 دينار ليبي وذلك وفقاً لمواصفاته الداخلية من حيث الذاكرة العشوائية وسعة التخزين.

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