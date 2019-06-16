الإمداد الطبي: شحنة التطعيمات ستصل في العشرة أيام المقبلة

أفاد رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الطاهر بالخير، الأحد، أن التطعيمات التي تعاقد الجهاز على توريدها ستصل خلال العشرة أيام القادمة؛ لتغطية احتياجات كافة المستشفيات والمرافق الصحية، لمدة 3 سنوات.

واوضح بالخير خلال مؤتمر صحفي له، أن الجهاز وقع عقدا مع شركة “M.S.D” الأمريكية المتخصصة في هذا المجال لاستيراد التطيعيمات باعتبارها إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة والمنتجة لها بمختلف أنواعها.

وأشار بالخير أن الشركة ستوفر وتطور البنية التحتية لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية للدولة وفقا لبروتوكول تعاون للعقد المبرم بين الشركة والإمداد الطبي.

يشار أن العقد وقع، الثلاثاء، بين جهاز الإمداد الطبي ومندوبين عن الشركة الأمريكية M.S.D المتخصصة في إنتاج التطعيمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية