نتيجة الاشتباكات جنوب طرابلس..العامة للكهرباء تحذر من إظلام تام

أخبار ليبيا24

حذرت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أنه في حال إصابة آخر دوائر النقل الرئيسية التي تعمل الآن سوف يحدث إظلام تام.

وذكرت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء أن دائرة النقل الرئيسية الهضبة – جنوب طرابلس جهد 220 ك. ف تعرضت للإصابة نتيجة الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس.

وأضافت دائرة الأعلام عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن هذا الأمر أدى إلى خروج الوحدة الثانية في الخمس والأولى والسادسة في محطة الزاوية ما يضع

الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها واستقرارها.

وأشارت إلى أن هذه الدائرة تم صيانتها منذ يومين وفي ظروف صعبة جداً حيث تعرضت فرق الصيانة لإطلاق وابل من الرصاص العشوائي عليهم أثناء أعمال الصيانة، مؤكدة أنه بإصابتها صباح اليوم يتعذر صيانتها حفاظاً على سلامة العاملين بفرق الصيانة.

وأكدت دائرة الإعلام أن دوائر النقل الرئيسية قد أصيبت جميعها عدا دائرة واحدة لا زالت في الخدمة فقط حيث أصيبت دائرتي الجنوب الشرق “1 و 2” كما نوهنا عنهما سابقاً.

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