أطلقت شركة سامسونغ مؤخراً تلفاز عملاق بحجم 292 بوصة، قادر على عرض فيديوهات بدقة 8k.

حيث قال الخبراء في سامسونغ إن التلفاز العملاق يتكون من مجموعة من شاشات LED، وسيكون أداة مثالية للعرض في الصالات الكبيرة والمؤتمرات العلمية وحتى لمحبي أفلام السينما الذين يعيشون في منازل ذات صالات كبيرة.

ومن الفريد في هذا الجهاز هو سماكة هيكله القليلة التي لا تتجاوز الـ30 ملم، وتصميمه المميز الذي يمكن المستخدم من تفكيك بعض أجزائه ليتحول إلى شاشة عرض أصغر تناسب المكان الذي ستوضع فيه.

هذا وزود التلفاز بتقنيات تعتمد على الذكاء الصناعي لتحسين جودة الصورة، وقدرة على عرض الصور بشدة سطوع تبلغ 2000 شمعة، ويمكنه العمل لمدة طويلة تصل إلى 100 ألف ساعة.

كما يمكن الاستفادة من هذا التلفاز أيضاً كأداة لعرض الصور واللوحات الفنية في المعارض، أو عرض الفيديوهات التي تحوي مناظر طبيعية، أو كوسيلة لعرض الإعلانات في المراكز التجارية المسقوفة.

The post شركة سامسونغ تُطلق أول تلفاز قادر على عرض فيديوهات بدقة 8k appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا