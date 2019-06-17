فوائد صحية للبطيخ

يعتبر البطيخ أحد أشهر الفواكه الصيفية

والذي يساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائل المفقودة، وهو قد يكون مثالي

وملائم لمن يبحثون عن خسارة الوزن والتخلص من البدانة.

فوائد البطيخ

فيما يلي نذكر لكم أهم فوائد البطيخ

التي تعود على الصحة:

1- تقوية المناعة

فوائد البطيخ متعددة بسبب احتواء

البطيخ على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتين والليكوبين وفيتامين C يجعل له دور في تقوية المناعة ومحاربة

العديد من الامراض. ومواجهة الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل

2- التخلص من الإمساك

باحتوائه على الألياف القابلة للذوبان ونسبة

مياه عالية يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله،

والوقاية من الإمساك وحماية القولون وخاصة ضد سرطان القولون.

3- مفيد للحامل

يعتبر البطيخ مصدرا لحمض الفوليك والذي

يعد من العناصر المهمة جدا للحامل وخاصة في الشهور الأولى من الحمل فهو يدخل في

تركيب الجهاز العصبي للجنين ويحميه من التشوهات وخاصة تشوه الحبل الشوكي وذلك

بنسبة 60% إذا ما حصلت الأم على الكمية اللازمة والكافيه لها.

4- مفيد لمرضى القلب والكلى

باحتواء البطيخ على نسبة عالية من

الماء ومعدن البوتاسيوم والحمض الاميني الستيرولين فهو يلعب دورا كبيرا في خفض ضغط

الدم ومساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع وبالتالي الوقاية من أمراض

القلب والشرايين. وباعتباره مدر للبول ومفتت للحصى وخاصة حصى الكلى فهو يساعد

كثيرا في علاج أمراض الكلى والتهاباتها. واحتوائه على البوتاسيوم يساعد في تقليل

تركيز حمض اليوريك في الدم وإزالة الاملاح.

5- فوائد البطيخ للجلد والبشرة

احتواء البطيخ على مضادات الاكسدة مثل

اللايكوبين وفيتامين C

يجعل منه ذو فعالية كبيرة لوقاية الجلد من أشعة الشمس والعوامل الخارجية وحمايته

ومعالجة التجاعيد ومفيد لنضارة البشرة . وهو يساعد على التئام الجروح ومعالجة

الحروق وتسريع شفائها، وذلك لاحتوائه على الحمض الاميني الستيرولين والذي يتحول

الى ارجنين والذي يشجع كريات الدم البيضاء على الوصول إلى مكان الجروح لتسرع

شفاءها وتساعد على تعويض الأنسجة التالفة.

6- علاج الام العضلات

وفقا للعديد من الدراسات فقد وجد أن

فوائد البطيخ كثيرة في تقليل ألم العضلات وعلاجه وخفض معدل نبض القلب للرياضيين

وخاصة بعد النشاط الرياضي، وذلك لاحتوائه على مادة الستيرولين وهي عبارة عن حمض

أميني يتم تحويله لارجنين في الجسم.وهو أحد أهم الأحماض الامينية المهمة لتحسين

الدورة الدموية واسترخاء الأوعية الدموية . بالإضافة لاحتوائه على فيتامين B6 والذي يساعد الجسم على

تجديد الطاقة واستعادة النشاط.

7- فياجرا طبيعية

فوائد البطيخ في تقوية الدورة الدموية

وتعزيزها يجعل دوره لا يقتصر فقط على صحة القلب، فهو قد يكون بمثابة منشط جنسي، اذ

أن غناه بالستيرولين يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها وبالتالي زيادة

تدفق الدم للأطراف وخاصة القضيب مما يساعد على زيادة قوة الانتصاب.

8- فوائد البطيخ في مكافحة السرطان

أثبتت الأبحاث أن احتواء البطيخ على

الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي يساعد فعلا في الوقاية من السرطان ومكافحته وخاصة

سرطان البروستاتا والثدي والرحم وسرطان القولون والمستقيم.

القيمة الغذائية

يحتوي البطيخ في معظمه على الماء حيث

أن 92%من مكوناته ماء و7% كربوهيدرات، ولا يعد مصدراً غنياً بالألياف الغذائية. من

فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A)

والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B

وفيتامين C، كما وأنه لا يعتبر

مصدراً عالياً بالسعرات الحرارية.

المصدر: ويب طب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية