الصحة تدعو إيطاليا لمنح تأشيرة الدخول لجرحى الجيش في المطار

أعرب

الوكيل العام لوزارة الصحة محمد عيسى عن رغبته في الحصول على موافقة الجانب الإيطالي

على منح تأشيرة الدخول للجرحى الليبيين داخل المطار، وذلك خلال لقائه سفير دولة إيطاليا

لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

وبحث عيسى مع “بوتشينو”، الأحد، في اللقاء

الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة، سبل تسهيل فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف الليبية

التي تقل الجرحى من قوات الجيش الليبي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وحرصه

على استمرارها وتطويرها.

يشار

إلى أن هذا الاجتماع حضره مدير مركز الطب الميداني والدعم ومدير الشؤون الإدارية والمالية

بوزارة الخارجية.

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