هواوي تراجع مبيعات هواتفها الذكية

تعتزم عملاق الاتصالات الصيني هواوي مراجعة مبيعات هواتفها الذكية الدولية بنسبة تبدأ من 40% وصولا إلى 60%.

ووفقا لما أعلنت عنه وكالة أنباء “بلومبيرغ” فإن “هواوي” تدرس عدة خيارات من بينها سحب أحدث إصدار من هاتفها الذكي “Honor 20” في حال كانت المبيعات بطيئة في البلدان الأوروبية ومنها بريطانيا وفرنسا.

وتسعى “هواوي” للسيطرة على نصف سوق الهواتف الذكية خلال العام 2019 بهدف تعويض المبيعات المنخفضة الذي ستكون وفقا لتوقعات مديري التسويق والمبيعات في الشركة بين 40 إلى 60 مليون هاتف ذكي خلال العام الجاري.

وتأتي هذه التطورات في وقت فرض فيه الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” عقوبات على الشركة بتهمة التجسس على الأميركيين.

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