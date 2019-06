«بي إم دبليو» تكشف عن سيارة عائلية مميزة من الفئة الثالثة

أعلنت شركة “بي إم دبليو” مؤخراً عن إطلاقها لنموذج هاتشباك أنيق من سياراتها التي تنتمي إلى الفئة الثالثة.

حيث جاءت السيارة الجديدة بهيكل انسيابي مميز بطول 4 أمتار و70 سنيمتراً، يتميز بمصابيح LED، وسقف بانورامي يعطي الركاب شعورا بالراحة، وشبك أمامي كبير وفتحات هوائية عريضة تعكس الروح الرياضية في المركبة.

كما أتت بقمرة تتسع لخمسة ركاب، فيها مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلد، ويمكن التحكم بوضعيتها عبر أزرار كهربائية، بالإضافة إلى واجهة قيادة متطورة تحوي زوجا من الشاشات.

وبالنسبة لصندوق السيارة الخلفي أتى بسعة 500 لتر، يمكن زيادتها إلى 1510 بطي الصف الخلفي من المقاعد، كما يمكن تزويده بشبك من جميع الجهات، لتثبيت الحقائب والأمتعة جيداً أثناء حركة المركبة.

هذا وستطرح هذه السيارة بـ3 أنواع من محركات البنزين بعزم 184 و258 و374 حصاناً، ومحركات ديزل بعزم 150 و265 حصاناً، تعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ9 مراحل.

