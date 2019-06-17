تقنية ذكاء اصطناعي من “أدوبي” لتمييز الصورة الحقيقية من المعدّلة

وصل

فريق من شركة “أدوبي” وباحثين من جامعة بيركلي الأمريكية إلى الوصول

طريقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على ملامح الوجوه في الصورة ومعرفة

إذا ما كانت تلك الملامح معدلة باستخدام الكمبيوتر وبرامج التعديل أم طبيعية.

وبسبب

وجود تقنيات وبرامج مختلفة للتعديل على الصور من بينها البرنامج الغني عن التعريف،

فوتوشوب، انتشرت ظاهرة حول العالم بقيام الناس بالتعديل على ملامح الوجه في الصور

التي ينشروها لا سيما تلك الصور على الحسابات الرئيسية، وهو ما يعطي صورة غير

واقعية لهم.

وتعتمد

التقنية الجديدة التي توصل لها فريق أدوبي على معرفة الصور التي استخدمت ميزة Face Away Liquify

والموجودة

بشكل أساسي في برنامج فوتوشوب، وتقوم على إضفاء تعديلات على شكل ولون العيون،

الأنف، الفهم، الوجه، وغيرها من الأمور.

وبالتالي

ستُظهر التقنية الجديدة أي من الصور حقيقية 100% وأيها خضعت للتعديل، في سبيل

استعادة الثقة في أوساط العالم الرقمي كما أوضح الفريق.

المصدر:

عالم التقنية

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