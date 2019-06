أكد مؤسس شركة هواوي بأن إيرادات الشركة الصينية ستتراجع بنحو 30 مليار دولار عما كان متوقعاً على مدار العامين المقبلين بعد الحظر الأمريكي، مشبهاً الشركة بالطائرة المتضررة.

حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، رن تشنغ في:

“لم نكن نعتقد أن تصميم الولايات المتحدة على مهاجمة هواوي سيكون قوياً جداً وحازماً، حيث انخفضت مبيعات الهواتف الذكية خارج الصين بنسبة 40%”.

وتابع أن هواوي ستخفض أنشطتها وتتوقع إيرادات تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنوياً للعامين المقبلين، مقارنة بـ105 مليارات دولار في 2018، و125 مليار دولار كانت الشركة تستهدفه عام 2019.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الشركة الصينية تستعد لهبوط في مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية بنسبة تتراوح ما بين 40% و60%، ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن هواوي تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر20، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

The post بسبب العقوبات الأمريكية.. شركة هواوي تخسر 30 مليار دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا