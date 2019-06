كشف مصدر ملكي بأن إليزابيث الثانية دعت ميغان ماركل إلى المخبأ الإسكتلندي لبضعة أيام، بمثابة هدية لعيد ميلاد دوقة ساسيكس.

حيث تعد هذه الهدية الخاصة أول عطلة للطفل الملكي أرشي، حيث سيسافر مع والديه إلى قصر بالمورال الفخم. هذا وتحتفل دوقة ساسيكس بعيد ميلادها الثامن والثلاثين في الرابع من أغسطس المقبل، وكشف المصدر الملكي لصحيفة “ذي صان” البريطانية يوم الأحد أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وطفلهما أرشي، سيحصلون على جناح خاص بهم في القصر، فضلاً عن الاستمتاع بتقليد شرب الشاي بعد الظهر مع الملكة. كما سيقوم طهاة القصر بإعداد كعكة للاحتفال بعيد ميلاد ميغان. ويمكن اعتبار هذه الدعوة مؤشراً إيجابياً على العلاقة الجيدة بين الملكة ودوقة ساسيكس.

The post الملكة تمنح ميغان ماركل هدية خاصة بمناسبة عيد ميلادها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا