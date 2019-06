زار وزير الصحة المفوض أحميد بن عمر مستشفى جراحة الحروق والتجميل وتابع عمل أقسام العمليات والعناية والإيواء وأعمال التطوير والصيانة بالمستشفى.

حيث التقى بن عمر خلال جولته بالمدير المكلف وإدارة الجراحة والتجميل والأطباء العاملين بالمستشفى ليقف على أوضاع المرضى النزلاء ووضع العمليات والعناية والخدمات المقدمة.

كما تابع الوزير عمل المشروعات بمستشفى جراحة الحروق والتجميل ونسبة الإنجاز والجودة التي شملت غرفة العمليات والعناية الفائقة إلى جانب الأقسام المهمة بالحروق والتجميل.

The post وزير الصحة يقف على أعمال الصيانة في مستشفى الحروق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا