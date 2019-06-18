سوار كهربائي يخلصك من عاداتك السيئة  

وجدت واحدة من شركات التكنولوجيا الحل للتخلص من العادات السيئة للبشر ومنها تناول الطعام أو التدخين بكثرة والنوم لأكثر من المعتاد أو قضم الأظافر.

وتمثل الحل في إنتاج سوار “بافلوك” الذي يصعق مستخدميه كهربائيا في معاصمهم

بقوة تصل إلى 350 فولت كلما أقدموا على الإتيان بفعل سيء من وجهة نظرهم.

ويرتبط هذا السوار بتطبيق في الهواتف الذكية ليسجل من خلاله الأشخاص عاداتهم التي يرون أنها سيئة فيما يمكن لأصدقاء الشخص أن يصعقوه في حال استمراره في المضي بعاداته السيئة التي ستتحول إلى مصدر إزعاج وليس استمتاع بالنسبة له ليتخلص منها بالمحصلة.

ويسمح شحن بطارية السوار لمرتديه بـ150 صعقة كهربائية فيما يتم بيع السوار في موقع “أمازون” مقابل 242 دولارا.

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