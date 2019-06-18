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خطأ غير مقصود يحرج وزيرا باكستانيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واجه الوزير الإقليمي الباكستاني “شوكت يوسفزاي” سخرية لا حدود لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر خلال مؤتمر صحفي بمظهر قطة.

ويعود أصل الحكاية إلى قيام من صوّر”يوسفزاي” عن غير عمد بتفعيل فلتر القطة أثناء تصوير فيديو له خلال المؤتمر الصحفي ما جعل الوزير يظهر ومعه اثنين من المسؤولين بآذان وشوارب القطط.

وعلى الرغم من حذف الفيديو من الصفحة الرسمية لحزب “حركة أنصاف” الذي ينتمي إليه “يوسفزاي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تهافتت التعليقات الساخرة ومنها “قطة في مجلس الوزراء” و”يوسفزاي يشبه القطة مياو مياو فيما رد الوزير بالقول مازحا إنّه ليس الوحيد الذي ظهر في الفيديو بمظهر القط فقد ظهر معه شخصان آخران.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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