خطأ غير مقصود يحرج وزيرا باكستانيا

واجه الوزير الإقليمي الباكستاني “شوكت يوسفزاي” سخرية لا حدود لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر خلال مؤتمر صحفي بمظهر قطة.

ويعود أصل الحكاية إلى قيام من صوّر”يوسفزاي” عن غير عمد بتفعيل فلتر القطة أثناء تصوير فيديو له خلال المؤتمر الصحفي ما جعل الوزير يظهر ومعه اثنين من المسؤولين بآذان وشوارب القطط.

وعلى الرغم من حذف الفيديو من الصفحة الرسمية لحزب “حركة أنصاف” الذي ينتمي إليه “يوسفزاي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تهافتت التعليقات الساخرة ومنها “قطة في مجلس الوزراء” و”يوسفزاي يشبه القطة مياو مياو فيما رد الوزير بالقول مازحا إنّه ليس الوحيد الذي ظهر في الفيديو بمظهر القط فقد ظهر معه شخصان آخران.

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