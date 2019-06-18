ميزة جديدة من خرائط جوجل تحذرك من الكوارث والسرعة الزائدة

كاليفورنيا-العنوان

أعلنت “جوجل” أن تحديث خرائط جوجل الجديد سيجعل التطبيق أكثر فائدة، خاصة عندما تكون هناك كارثة طبيعية، إذ بحسب موقع “ديجتال تريند”، قالت جوجل، في منشور بالمدونة الخاصة بها، إن ميزة تنبيهات SOS في خرائط جوجل قد تحسنت؛ بإضافة معلومات مرئية أثناء الكوارث الطبيعية، مع وجود نظام تحذير جديد للملاحة لتوجيه المستخدمين بعيدًا عن الخطر.

وتوفر تنبيهات SOS لخرائط جوجل بالفعل ملخصًا لما يحدث، وقصص الأخبار ذات الصلة بالحادث، وأرقام هواتف الطوارئ، ومواقع الويب، وتحديثات من السلطات المحلية، ومع التحديث الجديد، سيعرض التطبيق الآن أيضًا تصورات مُفصلة حول الأعاصير والزلازل والفيضانات.

كما ستظهر بطاقة إشعار الأزمات تلقائيًا في الأيام التي تسبق حدوث إعصار، لأولئك الذين يعيشون بالقرب من منطقة التأثير المتوقعة، وترتبط البطاقة بمخروط للتنبؤ بالأعاصير، ما يدل على تنبؤات حول مسار العاصفة والوقت المتوقع أن تضرب فيه المواقع.

في هذه الأثناء، ستعرض بطاقات الزلازل خريطة shakemap، أو مركز الزلزال وحجمها مع تصور مُرمَز بالألوان لإظهار مدى كثافة الاهتزاز في مناطق معينة. وبالنسبة للفيضانات، ستُظهر التنبؤات المكان المحتمل لحدوثها والشدة المتوقعة في بعض المناطق، على الرغم من أن الميزة متوفرة فقط في الهند بالوقت الحالي.

إلا أن خدمة خرائط جوجل ستعمل على توسيع ميزاتها المتعلقة بالكوارث في فصل الصيف، مع خطة لطرح الإخطارات عندما يتأثر مسار الشخص بسبب نشاط الأزمة، كما سيحاول التطبيق أيضًا قيادة الشخص بعيدًا عن الحادث؛ من خلال توفير إرشادات حول مكان الانتقال.

بينما أعلنت خرائط جوجل عن توسيع تنبيهات SOS لتشمل الإشعارات المتعلقة بالكوارث، تمت إضافة ميزة جديدة أخرى للتطبيق، وهي أن بعض المستخدمين بدأوا يرون خيارًا لعرض عداد السرعة من جوجل أثناء القيادة.

الذي يمكن تشغيله من خلال تفضيلات التطبيق ضمن “إعدادات التنقل”، ومتصل بالتطبيق الأخير لكاميرات السرعة وحدود السرعة في خرائط جوجل، وهذه الميزة تقرب جوجل من تطبيق “Waze”.

سيحصل مستخدمو خرائط جوجل أيضًا على وضع واقعي جديد، وستستخدم الميزة التي تم عرضها لأول مرة في العام الماضي، والتي يتم اختبارها حاليًا، كاميرا الهاتف الذكي للمساعدة في تحديد المكان المطلوب بالضبط، بدلاً من الاضطرار إلى توجيه نفسها عبر النقطة الزرقاء الصغيرة.

المصدر-وكالات

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