كشفت “مازدا” مؤخراً نماذجها الجديدة من سيارات الفئة الثالثة الشهيرة لديها، والتي يعشقها الملايين حول العالم.

حيث ستطرح هذه السيارة بعدة طرازات، جميعها مزودة بهيكل انسيابي أنيق، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 18 إنش، وأنظمة تتحكم بالسرعة، ونظام Stop & Go، وقمرة تتسع لـ5 ركاب، مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة المولتيميديا، وفيها شاشتان على واجهة القيادة، واحدة في منتصفها والأخرى قبالة السائق مباشرة.

وسيأتي أول نموذج بهيكل سيدان، وسيزود بمحرك بسعة 1.5 لتر، بعزم 120 حصاناً، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل، وأزرار للتحكم بالسرعة مثبتة على جانبي المقود.

أما بالنسبة للنماذج الباقية فستأتي بهيكل هاتشباك يجعل منها سيارات عائلية بامتياز، وستزود بمحركات بسعة 2.0 لتر، وعزم 153 حصاناً، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل أيضاً.

The post تعرف على مواصفات ومميزات أحدث سيارات «مازدا» في عام 2019 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا