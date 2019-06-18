مقتل سائق خلال مهاجمة قافلة إغاثة من الحكومة المؤقتة للمنطقة الغربية جنوب غريان

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي تعرض قافلة إغاثية تحمل أغذية وأدوية مقدمة من الحكومة المؤقتة إلى المنطقة الغربية هجوم إجرامي جنوب مدينة غريان ما أسفر عن مقتل أحد سائقي الشاحنات وتلف مواد من القافلة.

وأضاف العريبي أن القافلة تعرضت للهجوم بالقرب من منطقة جندوبة غير المأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أن هذه القافلة كانت محملة بالوقود والمحروقات والزيوت وغاز الطهي ومولدات الكهرباء، إضافة إلى المواد الغذائية والطبية شاملة الأدوية والمعدات الطبية ومن بينها اسطوانات أكسجين طبي.

وأكد أن هذه القافلة كانت متجهة لبلديات المنطقة الغربية، وكانت تشمل بعض الدعم اللوجستي واحتياجات مديريات الأمن وفروع الإدارات العامة بتلك المنطقة والمتمثلة في إدارة البحث الجنائي والدعم المركزي، والمقدمة من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن حجم الجريمة شهد انخفاضا غير مسبوق في معدل الجريمة منذ طرد القوات والعناصر المسلحة التابعة للرئاسي من تلك المناطق.

وشدد العريبي على أن الحكومة المؤقتة، تعمل بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على تغذية محطات وقود مختلف بلديات المنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة، والتي ترسل إليها من مستودع راس المنقار في مدينة بنغازي إلى تلك المناطق، وذلك بسبب منع حكومة الوفاق المحروقات عن البلديات التي خرجت عن سيطرتها.

واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة المجلس الرئاسي بقطع الطرق من خلال شراء ذمم بعض المندسين والخلايا النائمة لتركيع المواطنين ومحاربتهم في قوتهم من خلال هذه الحيل، محملًا وزير داخلية الرئاسي فتحي باشاغا مسؤولية هذا العمل التخريبي.

وأشار العريبي إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتركيع البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة وتؤمنها القوات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي :”إن باشاغا صرح في وقت سابق باتباع هذا الأسلوب مع غريان وصرمان وصبراتة وترهونة والأصابعة وغيرها من البلديات التي رفضت أن تستمر تحت الرئاسي”.

وأكد العريبي أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في المدينة تعمل على تعقب الجناة لمحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال هي أعمال الجبناء العاجزين عن المواجهة في الميدان وبأنها لن تثني الحكومة المؤقتة عن مواصلة عملها وتقديم المطلوب للبلديات التابعة لها.

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