أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية “لايز”، عن سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.

وسحبت “لايز” مجموعة “شيبس” لاحتمال أن يكون الحليب قد أُدخِل في تحضيرها وهو غير مكتوب ضمن المكونات، بحسب ما نقل موقع “فوكس نيوز”.

وبحسب خبراء فإن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب، في حين قالت الشركة إنها لم تتلقَ أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب التشيبس.

وتم توزيع الأكياس التي يبلغ وزنها 200 غرام في 24 ولاية، منها ولايات (كاليفورنيا- أركنساس- آيوا وميسوري- تكساس وواشنطن).

كما دعت الشركة من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.

The post بسبب الحساسية من الحليب.. سحب رقائق بطاطس «لايز» من ولايات أميركية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا