مركز إيواء قنفودة يستلم الإغاثة الأولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة والهلال الأحمر الليبي

أخبار ليبيا24

استلم مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى الإغاثة الأولية الدولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والإدارة العامة للهلال الأحمر الليبي.

وتمثلت الإغاثة الأولية في سلة كاملة تخص المهاجر تشمل مواد تنظيف عدد (400) سلة كاملة، ومواد غذائية شملت، زيت طماطم رز، دقيق، تن، سكر، وفاصولياء، إضافة إلى بطاطين ومراتب للنوم.

الجدير بالذكر أن عدد نزلاء مركز إيواء قنفودة من مختلف الجنسيات الأفريقية وعددهم ( 386 ) مهاجر (نساء . رجال . أطفال) بدون إجراءات رسمية والبعض منهم مصاب بأمراض معدية منها ( الوباء الكبدي . الأيدز .السل).

يشا إلى أن ليبيا تعاني من الهجرة غير الشرعية وتعمل الحكومة المؤقتة على تأمين الحدود ومنع تدفقها وحصر من دخل البلاد وحجزه تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم .

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