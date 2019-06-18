مدير مصرف شمال أفريقيا طبرق يوضح حقيقة ورود 2 مليون دينار في حساب أحد العملاء

أخبار ليبيا24- خاص

أوضح مدير مصرف شمال أفريقيا طبرق محمد المسماري لـ”أخبار ليبيا24″ ماتداولته صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول إيداع أكثر من مليونين دينار في حساب المواطن سليمان عوض الشلوي عن طريق الخطأ.

وقال المسماري إنه تم استلام حافظة مرتبات واردة من وزارة الداخلية بقيمة ( 2,419.074 د.ل ) فقط آلفان وأربعمائة وتسعة عشر دينار واربعة وسبعون درهما لاغيرن مرفق معها صك بقيمة (2,419,074.000 د.ل ) فقط اثنان مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وأربعة وسبعون دينار لاغير بشأن مرتبات الزبون سليمان عوض محمد شعيب.

وأضاف مدير المصرف أنه نظرًا لعدم مطابقة قيمة مبلغ حافظة المرتبات مع قيمة الصك ، قام رئيس قسم خدمات العملاء في الفرع بترجيعها ، ولم يتم إدراج المبلغ في رقم حساب المواطن وليس كما ورد في بعض الصفحات بأن المصرف أدرج الحافظة في حساب الزبون.

وعند سؤاله عن كيفية وصول الصك للمواطن أجاب المسماري :”نحن نعاني من عدد من الوزارات والجهات العامة بعدم وجود مندوب ثابت لنقل المستندات المالية والحوافظ مابين المصارف وهذه الجهات وأكثر من مرة يقوم هذا المواطن بإحضار هذه الحوافظ المالية بنفسه وهو مانعتبره خطأ إداري وأيضاً غير رسمي”.

وأوضح مدير المصرف أن المواطن طلب بتسليمه الحافظة ليقوم بإرجاعها بنفسه لوزارة الداخلية وقام رئيس القسم بتعديل الصك ليكون مطابقًا للحافظة وتم تسلمه الحوافظ.

وتابع المسماري :”تفاجئنا بأن المواطن سليمان عوض الشلوي قام بتصوير الصك وعرضه على شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى ولو وجد معه الصك الأصلي بهذه القيمة الكبيرة لايعني أنه دخل حسابه”.

وختم مدير المصرف حديثه :”نستطيع أن نقول بأن هنالك خطأ وأنا أطالب كل الجهات العامة بأن يكون لها مندوب ثابت ورسمي حتى لانقع في مشاكل مشابه لهذه المشكلة”.

يشار إلى أن المواطن سليمان عوض الشلوي أكد تفاجئه بوجود مبلغ وقدره مليونان وأربعمائة وتسعة عشر ألف دينار بحسابه الشخصي بمصرف شمال أفريقيا في طبرق، لافتا إلى أنه رغم الحاجة الماسة للمال إلا أنه أبى أخذه لأنه مال عام.

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