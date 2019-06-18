وكيل الصحة: الوزارة تعمل على سد احتياجات مصرف الدم

أكد الوكيل العام لوزارة الصحة محمد عيسى،

الثلاثاء، أن الوزارة ستعمل على سد الاحتياجات “العاجلة” لمصرف الدم من مستلزمات

وعناصر طبية وفقًا للملاك الوظيفي.

وأضاف عيسى، خلال جولة في مصرف الدم بطرابلس،

أن الوزارة ستبذل جهودًا إيجابية للمساهمة في نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين،

للمساهمة في إنقاذ ضحايا الحوادث والحروب، من الأطفال والنساء والمسنين، والمرضى الذين

يحتاجون لنقل الدم بصورة متكررة، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

يُذكر أن مصرف الدم المركزي بمستشفى طرابلس

الجامعي أحيى، الاثنين، اليوم العالمي للتبرع بالدم، وحث المواطنين على التبرع به بصفة

دورية.

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