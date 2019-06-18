باشاغا يبحث سبل تطوير منظومة الجوازات وترقية النظام الحالي

أخبار ليبيا24

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة سبل تطوير منظومة الجوازات وترقية النظام الحالي.

وناقش باشاغا مع غريبة خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء تسهيل إجراءات المواطنين لاستخراج جوازات سفرهم بما في ذلك فروع المصلحة بالمنطقة الشرقية و حلحلة كافة الصعوبات والعراقيل التي تعرقل سير العمل.

واستعرض وزير الداخلية أيضًا أوضاع العمالة الوافدة وتسويتها وفقاً لقانوني العمل و إقامة الأجانب ، و دراسة احتياجات السوق المحلي وأنواع المهن.

الجدير بالذكر أن فروع جوازات المنطقة الشرقية شبه متوقفة عن العمل منذ فترة بعد أن أصدر رئيس مصلحة الجوازات تعميما بجدول العمل ليكون بشكل يومي لكل الفروع وتراجع عنه بعد أيام لوجود خلل في النظام ومازال المواطن يعاني من تعثر حصوله على جواز سفر وكذلك طباعته.

وكان وزير الداخلية المفوض أصدر قرار منذ مدة يقضي بإحالته عدد من الضباط على التقاعد من ضمنهم العميد جمعة غريبة رئيس مصلحة الجوازات .

وفي وقت سابق كانت “أخبار ليبيا24” انفردت بلقاء حصري مع غريبة طرح فيه كل المشاكل التي يعاني منها المواطن بخصوص جوازات السفر.

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