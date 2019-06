وزارة الصحة تُطلق وعوداً بنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين

أكد وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى أن الوزارة ستبذل جهوداً إيجابية للمساهمة في نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين، بما يساهم في إنقاذ حياة ضحايا الحوادث والحروب، والمرضى الذين يحتاجون لنقل الدم بصورة متكررة.

حيث يأتي ذلك في سياق جولة تفقدية أجراها الوكيل صباح الثلاثاء لمصرف الدم المركزي بطرابلس للوقوف على سير عمله.

وقد خلصت الزيارة إلى سد احتياجات المصرف العاجلة من مستلزمات وعناصر طبية وفقاً للملاك الوظيفي. هذا واطلع الوكيل خلال جولته داخل المصرف على مخزون الدم واستمع إلى ملاحظات المسؤولين حول آلية التوزيع.

