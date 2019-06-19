رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق يعلنون استقالتهم

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أمس الثلاثاء، وأعضاء من المجلس استقالتهم من مناصبهم.

وأرجع بوالخطابية سبب استقالته إلى ظروفه الصحية فيما أعلن ميمون عبدالرسول وعبد الكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور أمداوي استقالتهم تضامنا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق.

وأكد وكيل ديوان بلدية طبرق المكلف مسعود الوهراني لـ”أخبار ليبيا24″ أن العمل سيكون متواصل داخل البلدية وأن مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين يرفضون استقالة رئيس وأعضاء المجلس.

وشهدت مدينة طبرق اليوم رفضًا جماعيًا للاستقالة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والردود على خبر الاستقالة بصفحة المجلس التسييري الرسمية.

يشار إلى أن المجلس التسييري لبلدية طبرق قد استلم مهامه من المجلس البلدي في منتصف يناير الماضي.

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