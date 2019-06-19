الخرطوش: القوات المسلحة تصد هجومًا لقوات الوفاق وتسترجع إحدى النقاط

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن الاشتباكات الآن بين القوات المسلحة وقوات حكومة الوفاق تقع في منطقة “كزيرما” وكوبري المطار وصد العدو من محورين.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة تمكنت خلال هذه المعارك من استرجاع نقطة في كزيرما فقدت في ساعات الصباح الأولى.

وأوضح المسؤول الإعلامي أنه لازالت المحاولات قائمة من قبل قوات حكومة الوفاق للسيطرة على كوبري المطار ومطار طرابلس من طريق السواني باتجاه كوبري المطار ومفرق الطويشة باتجاه المطار.

يشار إلى القوات المسلحة تخوض معارك شرسة ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عملية “طوفان الكرامة” لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية.

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