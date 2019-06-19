الصحة تتفق مع مركز الحسين الأردني لعلاج مرضى السرطان الليبيين بتكلفة المواطن

اتفقت اللجنة الموفدة لوزارة الصحة، الأربعاء، مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان بالأردن على توحيد أسعار الأدوية والدخول والفوترة الطبية والسريرية للمواطنين الليبيين بنفس تكاليف المواطنين الأردنيين.

وأوضحت اللجنة، حسب الصفحة الرسمية، بأن مرضى الأورام الليبيب سيتحصلون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية، ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أان هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة بشأن التعاقد مع المراكز الدولية المتخصصة عن طريق “الاعتماد المستندي” بدعم من وكيل عام الوزارة محمد عيسى، وبموافقة الجهاز الأعلى للرقابة المالية، وديوان المحاسبة والسلطة النقدية للدولة “مصرف ليبيا المركزي”.

وأفاد رئيس اللجنة الموفدة الطاهر سليمان أن الاتفاق تضمن إجراء عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى الليبيين ممن هم بحاجة إلى إجراء عمليات عاجلة، لافتا أنه ستشكل لجنة طبية من المركز لدراسة الحالات والفصل فيما إذا كانت بحاجة إلى الاستمرار في تلقي العلاج أم لا؟.

واشار الطاهر إلى احتمالية التعاقد مع مستشفيات أردنية متخصصة في جراحة القلب، وبعض الأمراض الأخرى؛ استنادَا على القائمة النمطية للأمراض التي يتطلب علاجها في هذه المرحلة خارج البلاد.

وتضمن الاتفاق أيضًا الإعداد لإجراء زيارات لمديري مراكز وأقسام علاج الأورام في ليبيا لمركز الحسين بهدف توحيد البروتوكولات العلاجية ومتابعة الحالات خلال مرحلة العلاج .

ومن جانبة أوضح مدير عام شؤون المرضى بمركز الحسين لعلاج السرطان منذر حوارات، أن الاتفاق “يصب في اتجاه تنشيط البيئة الطبية في ليبيا خلال المرحلة المستقبلية”، من خلال إعادة تأهيل المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام في ليبيا.

يذكر أن مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان يعد واحدًا من بين أهم ثلاثة مراكز عالمية تعتمد في تقديم الخدمات العلاجية على أحدث ما توصل إليه العلم وفقًا لتصنيف الجمعية الأمريكية لأمراض الدم.

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