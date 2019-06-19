مصدر: مقتل المتطرف يحي العريبي الشهير ‎بـ “الجن” خلال معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن المتطرف يحي العريبي الشهير ‎بـ “الجن” مواليد 1995 ومن سكان منطقه الليثي في بنغازي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المطار – طرابلس ظهيرة اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن ‎( الجن ) التحق بدرع ليبيا 2 تحت إمرة المتطرف ” محمد العريبي ” الشهير ‎بـ “بوكا” خلال العام 2012، ومن ثم انضم من صفوف درع ليبيا إلى مجلس شورى ثوار بنغازي عند تأسيسه في يونيو 2014.

وأكد المصدر أن العريبي خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة ‎بنغازي خلال الأعوام 2014 و 2015 و 2016، وفر هاربا من مدينة ‎بنغازي باتجاه مدينة ‎مصراتة خلال العام 2016 .

ولفت إلى أن المتطرف (الجن) التحق مجددا بسرايا الدفاع عن بنغازي المتطرفة وشارك في الهجمات الإرهابية علي الهلال النفطي ومدينة إجدابيا ومناطق شرق ‎إجدابيا خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018.

وأفاد المصدر أن‎(الجن) شارك أيضا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ في سبها في الجنوب الليبي والذي استشهد فيه أكثر من 140 منتسب من القوات المسلحة الليبية.

وذكر المصدر أن (الجن) ظهر مجددا في صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق بعد التحاقه به منذ 4 أبريل 2019 وليعلن عن مقتله من ضمن صفوفه.

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