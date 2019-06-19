48 قتيل و16 أسير…القوات المسلحة تصد الهجوم الـ 36 لقوات الوفاق على مطار طرابلس ومحيطه

أخبار ليبيا24

أكد آمر محاور عين زارة اللواء فوزي المنصوري بأن وحدات القوات المسلحة تمكنت اليوم الأربعاء من دحر هجوم قوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس العالمي.

وأوضح المنصوري بأن القوات المسلحة أمنت مواقعها في المطار وتمكنت من أسر عدد من مسلحي الرئاسي التابعين لمن وصفه بـ”المليشياوي أسامة جويلي” في محيط محور المطار.

ومن جهته، كشف مسؤول المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة تصد الهجوم 36 لقوات حكومة الوفاق على كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي من محورين.

وأضاف الخرطوش أن مجموعة كبيرة من التبو والمعارضة التشادية جز بهم باتجاه كوبري مطار طرابلس ومجموعة ثانية خليط من الثوار باتجاه مفرق الكزيرما، ويعتبر هذا الهجوم الأكبر بعد الإعداد له منذ أيام عدة.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن نجاح القوات المسلحة اليوم في صد العدو ومنعهم من التقدم على نقاط المطار وكوبري المطار ومفرق كزيرما تعتبر الرسالة الأقوى لقوات الوفاق عنوانها غياب التكتيكات العسكرية هي العائق الأكبر لهم وإرادة أفراد القوات المسلحة وثباتهم وقوة إيمانهم بالقضية دائما ينصفهم.

وأكد الخرطوش قائلًا :”لدينا الاستعداد الكامل لدفع ضريبة الدفاع عن تراب الوطن ولو كلفنا ذلك الكثير، الحشد المليشياوي اليوم أكثر من 48 قتيل و16 أسير لدى القوات المسلحة دون السيطرة على شبر واحد من مطار طرابلس ومحيط مطار طرابلس، المطار وكوبري المطار ومفرق كزيرما في ظل القوات المسلحة بالكامل”.

يشار إلى أن مسلحي الوفاق قد حشدو اليوم الأربعاء لهجومهم الأكبر حتى الآن منذ شهر أبريل الماضي على مطار طرابلس العالمي في محاولة لاسترداده من القوات المسلحة بعد حشد كل عتادهم وأسلحتهم وإسناد قواتهم بطائرات بدون طيار تركية، إلا أن القوات المسلحة قد صدت الهجوم.

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