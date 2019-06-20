“أوكسفورد” قِبلة المشاهير والقادة والمبدعين

خاص 218 – تعد جامعة أكسفورد أشهر جامعة في العالم وواحدة من أفضلها وأجودها على الإطلاق. فهي تنتمي إلى مجموعة النخبة وتصنف من الجامعات المميزة، كما تحتل المرتبة الأولى في المملكة المتحدة لجودة أبحاثها، والمركز الأول بالنسبة لحجم أبحاثها الرائدة على مستوى العالم ككل، كما احتلت الجامعة حديثا المركز الأول في تصنيف الغارديان وتصنيف التايمز

قبلة للمشاهير من العباقرة والقادة والمبدعين

تخرج من أكسفورد نحو 27 شخصا تحصلوا على جوائز نوبل، وهذا أعلى رقم تملكه أي جامعة في العالم، كما تميزت في الجانب الرياضي حيث تخرج منها 50 رياضيا تحصل على ميداليات أولومبية

وعلى الصعيد السياسي، خرّجت أكسفورد نحو 4 ملوك بريطانيين و25 رئيس وزراء بريطاني بينهم ديفيد كاميرون الذي كان على نشطا في القضايا الدولية وخصوصا في الثورة الليبية عام 2011، بالإضافة إلى مؤسس حزب المحافظين روبرت بيل، كما تخرج منها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، كما يوجد في الأمم المتحدة اليوم ما لا يقل عن 27 مندوبا ومسؤولا تخرجوا في اكسفورد

وكان من أشهر من تخرج من جامعة أكسفورد العريقة السير توماس مور، والعالم الاقتصادي أدم سميث والكاتب الشهير جى آر آر تولكين، مؤلف «ملك الخواتم» والمؤلف ألدوس هاكسلي والشاعر الكبير تي إس إليوت ورئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر وأوسكار وايلد

معلومات سريعة عن أكسفورد

تعد أكسفورد أقدم جامعة في العالم الغربي، ومن خيرة جامعات العالم، ويقال أنها تأسست في 20 يونيو عام 1069، رغم أن التاريخ بالتحديد مازال موضع خلاف العديد من المصادر التاريخية

توجد بها نحو 38 كلية ذات إدارة مستقلة، وبها مرافق مهمة مميزة مثل: المكتبة، وتوفير تكنولوجيا المعلومات، والسكن والرعاية والدعم، والرياضة والأحداث الاجتماعية، كما يوجد بها عدد قليل من الطلاب لمنح الاهتمام الكافي للتعريف والتطوير الأكاديمي ورفاهية الأفراد

قيمة الدراسة في أوكسفورد

تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا، ويوجد بها متحف تاريخ العلم الذي يوصف بالمذهل، كما تحتوي على حديقة نباتية مميزة وتعد الأفضل في العالم على الإطلاق، بالإضافة إلى العديد من المتاحف والمشاتل والمعارض المميزة

وتقدر الرسوم الدراسية في أوكسفورد بنحو 9,250 جنيه إسترليني، أي ما يعادل ( 12,000 دولار سنويًا للطلاب الجامعيين داخل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

بينما تتراواح الرسوم من 15,755 إلى 23,190 جنيه إسترليني سنويًا للطلبة الجامعيين من خارج الاتحاد الأوروبي (فيما عدا الطب)، وتُقدم الجامعة منحًا وقروضًا دراسيةً للطلاب المحليين والأجانب

واستطاعت أوكسفورد أن تجذب ملايين الباحثين والعلماء والمفكرين إليها عبر نظامها الذي يدعم “الجماعية” في التعليم، وقد استقطبت طلبة من أكثر من 130 دولة أجنبية، لتصير قبلة ومرجعا ومركزا معتبرا وقيّما للتعليم والبحوث

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