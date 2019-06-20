وزارة الصحة تتعاقد رسمياً مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان

استطاعت اللجنة الموفدة من قبل وزارة الصحة إلى الأردن من التوصل إلى إتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان، يقضي بتوحيد أسعار الأدوية والدخول والفوترة الطبية والسريرية بين المواطنين الأردنيين والليبيين، إذ سيتحصل مرضى الأورام الليبيون على خدمات طبية متكاملة وفقاً للائحة الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.

هذا ويعد مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان واحداً من بين أهم ثلاثة مراكز عالمية تعتمد في تقديم الخدمات العلاجية على أحدث ما توصل إليه العلم وفقاً لتصنيف الجمعية الأمريكية لأمراض الدم، فقد أنهت اللجنة الموفدة اجتماعاتها مع المسؤولين بمركز الحسين باستكمال التعاقد المباشر مع المركز.

كما يأتي ذلك تنفيذاً لخطة الوزارة بشأن التعاقد مع المراكز الدولية المتخصصة عن طريق الاعتماد المستندي بدعم من وزارة الصحة وبموافقة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة “ديوان المحاسبة” والسلطة النقدية للدولة “مصرف ليبيا المركزي”.

وتضمن الإتفاق الإعداد لإجراء زيارات لمديري مراكز وأقسام علاج الأورام في ليبيا لمركز الحسين بهدف توحيد البروتوكولات العلاجية ومتابعة الحالات خلال مرحلة العلاج.