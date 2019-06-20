المركز الوطني يشكل فريقا للدعم النفسي مع الشؤون الاجتماعية

اتفق مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حسين بن عثمان، الخميس، مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية على تشكيل فريق مشترك دائم للدعم النفسي والاجتماعي؛ لعلاج المشاكل النفسية التي تحدث خلال الأزمات.

واوضح أبوسنينة في تصريح صحفي أنه جرى التوقيع على مذكرة شراكة بين القطاعين, لعدد من النقاط أبرزها دراسة وعلاج حالات التوحد وغيرها من الأمراض العقلية والأمراض السارية.

يذكر أن فريقا الدعم الصحي والنفسي التابعين للجنة الأزمة وطوارئ صحة المجتمع بالمركز زارا، الأربعاء، مركز إيواء النازحين ضمن عمليات المسح الطبي الشامل لمراكز إيواء النازحين؛ جراء اشتباكات طرابلس.

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