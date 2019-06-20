سامسونج جاهزة لإطلاق هاتفها القابل للطي “جالكسي فولد” من جديد

تعرض هاتف سامسونج القابل للطي جالكسي فولد لانتكاسة كبيرة قبيل إطلاقه الرسمي في الأسواق إبريل الماضي عقب مواجهته العديد من المشاكل في الشاشة أثناء المراجعات.

لتعلن الشركة عن تأجيل موعد الإطلاق الرسمي له من أجل الوقوف على حيثيات المشكلة والعمل على حلها، دون الإفصاح عن موعد محدد لطرحه في السوق مجدداً.

وفي آخر التصريحات الرسمية من سامسونج بهذا الشأن قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم الشاشات كيم سونغ تشول أنهم جاهزون لطرح جالكسي فولد في الأسواق لكن دون تحديده تاريخ بعينه للقيام بذلك أيضاُ.

فيما كانت سامسونج قد قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بالحديث حول نيتها إعادة الطرح خلال الأسابيع القادمة.

ليكن تصريح تشول اليوم بمثابة تأكيد على الإطلاق الجديد دون إضافة تفاصيل. وفي نفس السياق قد تحدثنا في وقت سابق عن تقرير لـYonhap News أشار للإصلاحات المتوقعة التي ستجريها سامسونج على جالكسي فولد .

والتي شملت تثبيت طبقة الحماية على الشاشة المرنة بفوة أكبر مع وضع تنبيهات واضحة للمستخدمين بعدم إزالتها كونها جزءاً أصيلاً في الهاتف.

وكذلك القيام بعدد من الإصلاحات على المفصل وتقليص الفجوة الناتجة عن عمليات الطي. وترجع بداية المشكلة في هواتف جالكسي فولد إلى نسخ الهاتف التي تم توزيعها على المواقع التقنية لمراجعتها.

حيث ظهرت كسور في شاشاتها وفجوات في مفصل الطي أدت إلى فشل كلي في عمل الجهاز مع استمرار الاستخدام كما نشأت أغلب تلك المشاكل بسبب إزالة طبقة الحماية المتواجدة على سطح الشاشة والتي من المفترض أن لا يتم إزالتها، لكن عدم وجود ارشادات واضحة لذلك أدى لقيام البعض بإزالتها أثناء المراجعة لتظهر سلبيات الهاتف قبل الطرح الرسمي في الأسواق.

ليقدر لتلك الأعطال أن تظهر وتصب في مصلحة المستهلكين الذين قاموا بطلب الهاتف مسبقاً قبل عدة أيام من وصول النسخ إليهم. ويتسنى لهم إلغائها وعدم المغامرة بشراء هاتف بسعر أكثر من ألفي دولار.

ومن جانب آخر قامت هواوي هي الأخرى بتأجيل موعد إطلاق هاتفها القابل للطي مايت اكس.

الذي كان من المفترض أن يتم طرح خلال يونيو الجاري لكن لظروف خاصة بالشركة تم تأجيل الموعد حتى سبتمبر المقبل.

المصدر: عالم التقنية

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