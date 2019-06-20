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أخطبوط يهاجم غواصا تحت الماء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كاد غواص في بحر اليابان أن يفقد حياته بعد أن تعرض لهجوم من أخطبوط ضخم في محاولة لسحبه بعد أن أحكم قبضته على جزء كبير من جسده.

وقد وثقت هذه الحادثة غرب المحيط الهادئ حيث كان صديقان يمارسان هوايتهما بالغطس في تلك المياه عندما تعرض أحدهما لمهاجمة الأخطبوط وقام صديقه الذي يرافقه بتوثيق الحادثة.

وقد تمكن الغطاس من الإفلات بعد أن التفت أذرع الاخطبوط حول أجزاء من جسمه في محاولة كما يبدو لسحبه إلى القاع ليعود الأخطبوط بعد ذلك للاختباء بين الصخور في قاع البحر.

ويعتبر الأخطبوط من أذكى الحيوانات البحرية في العالم، وهو ينفرد بتطور مستوى الذكاء لديه كما يتمتع بالقدرة على تغيير مظهره لمحاكاة شكل الحجارة المنقوشة كالمرجان ليصطاد المحار، وسرطان البحر، والأسماك، كما عرف بأنه يهاجم سمك القرش، والطيور أيضاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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