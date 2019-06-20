أخطبوط يهاجم غواصا تحت الماء

كاد غواص في بحر اليابان أن يفقد حياته بعد أن تعرض لهجوم من أخطبوط ضخم في محاولة لسحبه بعد أن أحكم قبضته على جزء كبير من جسده.

وقد وثقت هذه الحادثة غرب المحيط الهادئ حيث كان صديقان يمارسان هوايتهما بالغطس في تلك المياه عندما تعرض أحدهما لمهاجمة الأخطبوط وقام صديقه الذي يرافقه بتوثيق الحادثة.

وقد تمكن الغطاس من الإفلات بعد أن التفت أذرع الاخطبوط حول أجزاء من جسمه في محاولة كما يبدو لسحبه إلى القاع ليعود الأخطبوط بعد ذلك للاختباء بين الصخور في قاع البحر.

ويعتبر الأخطبوط من أذكى الحيوانات البحرية في العالم، وهو ينفرد بتطور مستوى الذكاء لديه كما يتمتع بالقدرة على تغيير مظهره لمحاكاة شكل الحجارة المنقوشة كالمرجان ليصطاد المحار، وسرطان البحر، والأسماك، كما عرف بأنه يهاجم سمك القرش، والطيور أيضاً.

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