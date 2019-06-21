ارتفاع حالات دخول أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي، شهدت ارتفاعًا في عدد حالات الدخول، بحيث بلغت 44476 حالة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري 2019.

وأكد مدير مستشفى طرابلس المركزي، البهلول بن رمضان، الخميس، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى تشهد تحسنًا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وأضاف بن رمضان، بأن أقسام إسعاف الحوادث والباطنة بكامل الوحدات التابعة لها إلى جانب وحدتي القسطرة والأورام، خضعت لأعمال صيانة شاملة وتجهيز، فيما استأنفت أعمال الصيانة بقسمي الجراحة العامة وجراحة العظام.

يشار إلى ان لجنة موفدة من وزارة الصحة، أتفقت الأربعاء مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان بالأردن على توحيد أسعار الأدوية والدخول والفوترة الطبية والسريرية للمواطنين الليبيين بنفس تكاليف المواطنين الأردنيين.

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