لعبة Underworld Ascendant متوفرة الآن على PS4

أعلنت شركة 505Games أن الإصدار الجديد من لعبة Underworld Ascendant نوع Action-RPG من استديو الألعاب المستقل OtherSide Entertainment أصبح متوفرا الآن رقمياً لجهاز PS4 بسعر 29،99 يورو أو 29،99 دولار بعد ما كان متوفر على جهاز الحاسب الشخصي العام الماضي

لعبة Underworld Ascendant تتحداك للتفكير بشكل خلاق في بيئة تفاعلية، جيث يمكن للاعبين أن يقوموا بعشرات المهارات القتالية والسحر من خلال اللعبة لتطوير أسلوبهم الفريد في اللعب ووضع خطط ذكية للتغلب على التحديات أثناء تنقلهم إلى الهاوية “Stygian Abyss”.

وقد تم تزويدها العديد من الإضافات الجديدة للعبة بما في ذلك تحسينات على ميكانيكة اللعب استنادًا إلى ملاحظات اللاعبين إضافة إلى تزويدها بمحتوى وميزات إضافية داخل اللعبة وكذلك إصلاح نظام حفظ اللعبة ، وإعادة تصميم كيفية اجتياز اللاعبين للمستويات ، وإضافة مهارات مهنية جديدة ، وتحسين الأداء و الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

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