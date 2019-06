فيديو.. إعلامي مصري: قاطعوا قناة «بي إن سبورت» لأنها إسرائيلية!

هدد الإعلامي المصري أحمد موسى، أصحاب المقاهي والفنادق بأنه سيقوم بالتبليغ عنهم في حالة تشغيلهم لقناة “بين سبورت” الرياضية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامجه “على مسئوليتي”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، يتوعد:

شغلوا تايم سبورت، وأنا حبعت كاميرات وألف مصر واللي حيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء، لأنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية

وطالب موسى الشعب المصري بمشاهدة قناة “تايم سبورت” خلال بطولة الأمم الأفريقية، معللاً ذلك بأن قناة “بي إن سبورت” هي قناة لأعدائهم ومعادية لبلدهم وللدولة المصرية، وفق قوله.

وتابع مخاطبًا المصريين:

قاطعوا قناة قطر وشاهدوا تايم سبورت القناة الوطنية واللي ستنقل البطولة بالكامل.

كما طالب الإعلامي المصري المسؤولين بضرورة غلق أي قهوة تقوم بإذاعة المباريات على شاشة بي إن سبورت قائلا “البديل الوطني موجود”.

يُشار أن “بي إن سبورت” هي شبكة عالمية من القنوات الرياضية المشفرة التابعة لشبكة “بي إن” الترفيهية، وتنقل مجموعة من البطولات العالميه، تملكها مجموعة “بي إن” الإعلامية، وتبث محتواها وبرامجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإندونيسيا، والفلبين، وهونغ كونغ وتايوان وأستراليا وإسبانيا.

